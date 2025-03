Congreso: aprueban restitución de la firma de Alberto Fujimori en la Constitución

En medio del segundo periodo Legislativo, el Congreso decidió aprobar la restitución la firma del expresidente Alberto Fujimori en la Constitución Política de 1993. La iniciativa fue impulsada por la bancada de Fuerza Popular (FP).

La decisión se tomó luego de que 56 parlamentarios se mostraran a favor de la propuesta, mientras que 22 estuvieron en contra y 12 no dieron una respuesta negativa ni positiva. Avanza País, Alianza para el Progreso y FP, apoyaron la decisión.

REACCIONES TRAS LA APROBACIÓN

Tras esta aprobación, el congresista de Fuerza Popular y exmédico de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga, recordó que gracias al trabajo que realizó el expresidente del Perú, nuestro país pudo ser prospero. “La Constitución de 1993 permitió el crecimiento del país por más de 20 años”.

Por su parte, el legislador Jaime Quito no aguantó lo mencionado por su colega Aguinaga y resaltó que las cosas no han podido avanzar en el territorio nacional. “Váyanse con su Constitución que no sirve para nada para solucionar los problemas del país”.

Cabe mencionar que, el Ejecutivo tendrá un plazo de 15 días para ratificar la iniciativa aprobada en el Congreso o enviar algún tipo de observación. ¿Cuál será la decisión que tome el gobierno de Dina Boluarte?