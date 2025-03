Rafael López Aliaga arremete contra Rafael Belaúnde: “No ha hecho nada por su vida”

Poco a poco se va calentando la contienda política para el 2026. Esta vez, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, arremetió contra el candidato de Libertad Popular, Rafael Belaunde Llosa, quien estuvo en boca de todos, debido a que no conocía la realidad del país.

Ante estos hechos, el burgomaestre de la capital aseguró que el aspirante al sillón presidencial, no ha trabajado durante toda su vida, y por lo único que se ha hecho conocido es por el apellido que lleva.

“No puede haber candidatos tipo Belaúnde. Este tipo que es nieto de Belaunde no tiene nada que perder. El que entra a política tiene que dejar su vida. Una persona que no ha hecho nada en su vida, nada más que apellidarse Belaunde. No tiene nada que hacer, entonces se mete a política para ver que chapa”, señaló.

¿PARTICIPARÁ LÓPEZ ALIAGA EN LAS ELECCIONES DEL 2026?

Los candidatos políticos que aspiran llegar a la presidencia en 2026, ya comenzaron a realizar su campaña electoral. Uno de los que aún no ha confirmado si estará o no en las elecciones es Rafael López Aliaga, quien aseguró que en diciembre se sabrá su postura al respecto.