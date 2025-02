Adrianzén sobre pedido de impedimento de salida contra Demartini: "Somos respetuosos de las decisiones jurisdiccionales"

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, se pronunció sobre el pedido fiscal de impedimento de salida del país por 9 meses contra el extitular del Midis, Julio Demartini, por el caso Qali Warma.

En conferencia de prensa tras la sesión de la PCM, el jefe del Gabinete Ministerial señaló que, pese a que discrepan la medida contra el extitular de Desarrollo e Inclusión Social, respetarán la decisión que adopte el sistema de justicia.

"Tengo que manifestar de que nosotros, naturalmente, somos respetuosos de las decisiones jurisdiccionales, más allá de discrepar con ellas, somos respetuosos", señaló el primer ministro.

NO HABRÍA DESIGNACIÓN

Asimismo, Adrianzén Olaya especificó que, hasta no resolverse este pedido de la Fiscalía, el exministro Demartini no podría ser designado como embajador en el Vaticano: "Hasta que dicha medida no se levante, no se podría hacer ninguna designación en el exterior", sostuvo.