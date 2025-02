Premier Adrianzén: Respaldaría designación de Julio Demartini como embajador ante el Vaticano

El premier Gustavo Adrianzén se pronunció respecto a las versiones periodísticas que señalan que el Ejecutivo tendría lista la designación de Julio Demartini, extitular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), como nuevo embajador del Perú en el Vaticano.

Demartini Montes fue "un trabajador leal" del Gobierno y si la decisión de nombrarlo representante diplomático ante la Santa Sede ha sido tomada por la presidenta Dina Boluarte y el canciller Elmer Schialer, yo daría mi "voto a favor" en el Consejo de Ministros, indicó.

GRAN SIMPATÍA

Pero Adrianzén Olaya dejó en claro que sabe nada del tema por el momento, aunque toma con “gran simpatía” dicha posibilidad. "No estoy informado y no quiero faltar la verdad tampoco. No estoy informado" sobre dicho nombramiento, remarcó, señala la nota de RPP.

Como se recuerda, el pasado 10 de enero, el Ministerio Público dispuso el inicio de diligencias contra Julio Demartini, como presunto autor de los delitos de negociación incompatible y obstrucción a la justicia, en el marco de las investigaciones por el caso Qali Warma.