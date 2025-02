Congresista Kamiche cuestiona estatura de policías: "Veo policías de 1,55 cm"

El congresista de Alianza Para el Progreso (APP), Roberto Kamiche, participó de la mesa de trabajo de seguridad ciudadana, donde también estuvieron presentes autoridades como el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y la presidenta del Poder Judicial (PJ), Janet Tello.

Durante el debate, el parlamentario hizo uso de la palabra y aprovechó para cuestionar la estatura de los agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), alegando que muchas veces el tamaño de los efectivos jugaría en contra al momento de realizar intervenciones.

"Veo policías de 1,55 cm, sin ánimos de menospreciar la estatura, pero en una intervención, un policía de unos 60 kilos y un metro 55, yo peso 110 kg y 1,78 cm, no me va a poder disminuir, no me va a poder llevar detenido", señaló.

MEJORAR FILTROS

En ese sentido, Kamiche Morante recomendó a la PNP "mejorar sus filtros", a fin de que la institución esté integrada por agentes con una estatura más óptima para las labores que realizan.