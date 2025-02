Ministro del Ambiente afirma que hay "avances en lucha contra la criminalidad", pero vecinos lo desmienten

Gran controversia ha generado las recientes declaraciones de ministro de Ambiente, Juan Carlos Castro, en medio de la ola de criminalidad que se vive en la capital. En declaraciones aseguró que "como ciudadano, percibo que hay un avance en la lucha contra la criminalidad. No sólo yo lo percibo, los que viven en mi zona y mi condominio también perciben que salen tranquilos, hay más presencia de la policía".

Sin embargo, sus vecinos en el distrito de Chorrillos parecen no estar de acuerdo con su percepción. Algunos de ellos han expresado su preocupación por la creciente inseguridad en la zona. "No porque hay muchos robos y últimamente esto está cada día propagándose y no tenemos tanta seguridad", afirmó una vecina.

Otro vecino señaló que el ministro podría sentirse seguro debido a su posición privilegiada, respaldada por la presencia constante de guardaespaldas y vehículos blindados. "Él estará seguro porque tendrá guardaespaldas, no sé andará en un auto blindado, pero la gente de a pie no lo percibe de esa manera", comentó.

SEGURIDAD

Además, se conoció que el ministro del Ambiente cuenta con una amplia seguridad personal, compuesta por doce policías para seguridad permanente, cuatro efectivos policiales para seguridad domiciliaria y un comandante. Este nivel de seguridad, sin embargo, no es compartido por los ciudadanos comunes y corrientes.