Adrianzén: “Se debería tomar acciones legales contra responsables de allanamiento a casa de Dina Boluarte”

El presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzén, criticó duramente el allanamiento a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, realizado en marzo del 2024 en el marco de la investigación por el caso Rolex. Según el premier, la intervención fue “inmerecida, injustificada, ilegal y abusiva”, y exigió que se tomen acciones judiciales contra los responsables. Además, afirmó que la mandataria es víctima de una “persecución judicial”.

Por su parte, Boluarte arremetió contra el Ministerio Público, señalando una supuesta falta de equidad en sus acciones. Comparó su situación con la de la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, quien admitió haber recibido dinero de empresas vinculadas a la corrupción. “No le rompieron su puerta, a pesar de que ella misma reconoció que recibió millones”, afirmó, asegurando que su gobierno mantiene “las manos limpias y la conciencia tranquila”.

Sin embargo, el exprimer ministro Óscar Valdés Dancourt desestimó la comparación, argumentando que Villarán de la Puente no intentó ocultar información sobre sus actos, mientras que Boluarte sí habría faltado a la verdad sobre la procedencia de sus relojes. “No escondió los Rolex, no dijo que se los prestaron ni que eran artículos de antaño”, declaró Valdés, señalando además que la presidenta “provocó el allanamiento al no dar información clara”.

SE PRONUNCIA JANET TELLO

Por su parte, la presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, también respondió a las críticas de Boluarte, señalando que en lugar de cuestionar a otras instituciones del Estado, debería enfocarse en la lucha contra la delincuencia. “Todos estamos sometidos a investigaciones y debemos rendir cuentas”, declaró Tello, sugiriendo que la mandataria debería redirigir su atención a la inseguridad ciudadana, una de las principales preocupaciones del país.