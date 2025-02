Congresista José Jerí aumentó su patrimonio de S/ 96 mil a más de S/ 1 millón en solo tres años

El patrimonio del congresista José Jerí, quien actualmente enfrenta acusaciones de violación sexual, ha experimentado un incremento significativo en los últimos tres años. Según informes, Jerí pasó de tener tres vehículos de segunda mano valorizados en un total de 96 mil 644 soles a poseer un patrimonio que supera el millón de soles.

El periodista Martín Hidalgo del Diario El Comercio reportó que el congresista ahora es propietario de tres inmuebles, incluyendo un departamento en un balneario de Lima. "Él ha adquirido un dúplex en Jesús María que viene acompañado de dos depósitos y dos estacionamientos, un terreno en Cañete Cerro Azul, un departamento de playa en Punta Hermosa y adicionalmente otro vehículo", detalló.

Los congresistas de la República reciben un sueldo de 15 mil soles, que después de los descuentos de ley, se reduce a 10 mil soles. Además, reciben un bono de representación de 2 mil 800 soles para cubrir sus gastos durante la semana de representación y un monto por asignación por función congresal de 7 mil 600 soles.

FISCALÍA PODRÍA INVESTIGAR CASO

No obstante, estos dos últimos ingresos no pueden ser utilizados para incrementar el patrimonio privado del parlamentario. Hidalgo explicó que estos fondos tienen un fin específico y no pueden ser utilizados para otros propósitos. El periodista señaló que el Ministerio Público puede investigar los ingresos y egresos del congresista para determinar cómo se obtuvieron las propiedades.