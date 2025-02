Mujer increpa a Gobernador de Cajamarca por gastos millonarios en bocaditos

El gobernador regional de Cajamarca, Roger Guevara, pasó un incómodo momento durante una actividad en su región, a raíz de la reciente denuncia por gastos millonarios que realizó su gestión hasta la fecha.

De acuerdo al Portal DE Transparencia del Ministerio de Economía, la región Cajamarca, la segunda más pobre del país, ha gasta más de 14 millones de soles por concepto de alimentación y bocaditos, entre 2023 y 2024.

MUJER ENCARA A GOBERNADOR

Durante la actividad, en la que también participó el ministro de Salud, César Vásquez, una mujer se acercó e increpó a Guevara por los exorbitantes gastos realizados por su gestión.

"He metido las manos al fuego por él, por Guido y por José Eloy, ¿Y ese es el pago que le dan a tanta gente?, no les dan trabajo (a la gente) porque no hay presupuesto, pero para sus bolsillos, para que vayan en comidas, en viajes, ahí sí hay presupuesto", señaló la mujer.