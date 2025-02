Fredy Hinojosa asegura que investigación en su contra por caso Frigoinca "es un ataque a la presidenta"

Fredy Hinojosa, vocero de la Presidencia, se defendió este viernes de las acusaciones de corrupción en su contra, alegando que la investigación iniciada por la Fiscalía en el caso Frigoinca es un ataque político contra la presidenta Dina Boluarte.

Hinojosa criticó que solo a él se le haya incluido en las indagaciones, a pesar de que dejó de dirigir el programa Qali Warma en 2022. "Mi persona ha desempeñado el cargo en este programa hasta el 2022. Después de salir del cargo, me sucedieron más de ocho directores ejecutivos y antes de que yo asuma el cargo me precedieron otro tanto. Sin embargo, al único que incorporaron en la investigación es a mi persona. ¿Saben por qué? Por ejercer el jefe del gabinete técnico de la Presidencia y por haber realizado actividades comunicacionales denominado vocería. Se trata de un ataque a la presidenta utilizando la figura del gabinete técnico", manifestó Hinojosa en conferencia de prensa.

El vocero presidencial sostuvo que durante su gestión en Qali Warma no firmó ningún contrato con la cuestionada empresa Frigoinca para la distribución de sus productos. "No permitiré que se me utilice como chivo expiatorio para desviar la atención de los verdaderos responsables ya que esa denuncia ha sido formulada en 2024 en relación a hechos que se iniciaron en el 2023", indicó.

¿POR QUÉ SE LE INVESTIGA A FREDY HINOJOSA?

Fredy Hinojosa es investigado por la presunta distribución de alimentos en mal estado de la empresa Frigoinca destinados al programa Qali Warma, lo cual habría ocurrido con la complicidad de funcionarios estatales.