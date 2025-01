Alberto Otárola denuncia reglaje del Gobierno: “Pido garantías para mi vida”

El expremier Alberto Otárola utilizó sus redes sociales para denunciar presuntos actos de reglaje y hostigamiento en su contra por parte de los aparatos de inteligencia del Ejecutivo. En su publicación, Otárola expresó: “Hago de conocimiento público que desde hace varios meses estoy siendo ‘reglado’ y hostilizado por aparatos de inteligencia mientras la ciudadanía sufre embates de la delincuencia. Ya presenté la denuncia y pido garantías para mi integridad personal y mi vida, y la de mi familia”.

El exjefe de Gabinete compartió una copia de su denuncia policial fechada el 26 de diciembre de 2024, mientras que las tensiones con la presidenta Dina Boluarte se evidenciaron horas antes, cuando la presidenta se refirió a él con duras palabras. Durante un discurso, Boluarte Zegarra lo calificó de “cobarde” por hablar sobre su operación a la nariz durante su presentación en el Congreso de la República y no responder a puntos claves de la agenda legislativa, para lo cual se le había citado.

La figura de Alberto Otárola ha estado bajo el escrutinio público desde su salida de la Presidencia del Consejo de Ministros el 5 de marzo de 2024, tras la difusión de audios comprometedores relacionados con Yaziré Pinedo, su expareja sentimental, quien habría sido contratada irregularmente en el Estado. Pinedo también ha solicitado garantías para su vida, señalando que teme por su seguridad. “Tengo miedo por mi vida y espero que me brinden protección”, declaró Pinedo en su momento.

DENUNCIA MANIOBRA LEGAL

En un segundo mensaje en redes sociales, el expremier Alberto Otárola afirmó que estaría siendo objeto de una nueva maniobra legal en su contra. “Fuentes confiables me informan que altos funcionarios conjuntamente con abogados al servicio del poder estarían tramando otra denuncia penal en mi contra, derivada del delirio de persecución de sus jefes temporales. No me amilanan. La verdad siempre por delante”, sostuvo.