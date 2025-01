Edmundo González: esta su agenda durante su visita al Perú

Edmundo González, presidente electo de Venezuela, continúa fortaleciendo su legitimidad internacional con una nueva visita oficial. Esta vez, llegará al Perú para reunirse con la presidenta Dina Boluarte y el canciller Elmer Schialer, en el marco de su gira diplomática por la región. Durante su estadía, el Congreso le otorgará la Medalla de Honor en el grado de Gran Cruz, un gesto que refuerza el reconocimiento de su victoria en las elecciones en Venezuela.

Según el internacionalista Luis Núñez, esta serie de encuentros internacionales refleja el apoyo global hacia Edmundo González y evidencia el rechazo a Nicolás Maduro como mandatario. “La suma de reconocimientos internacionales es prueba de que la dictadura venezolana debe ceder el paso al legítimo ganador. Edmundo González ya ha sido recibido en Europa, Washington y ahora en Perú”, afirmó Núñez, destacando la presión que recae sobre el régimen de Maduro.

No obstante, en el Perú, sectores de izquierda en el Congreso han cuestionado la legitimidad de González. El congresista Guillermo Bermejo calificó de “ridículo” este reconocimiento, argumentando que González carece de poder efectivo en Venezuela. “El presidente de Venezuela es Nicolás Maduro. González no puede firmar ni un documento de gobierno porque no es presidente de nada”, señaló Bermejo en declaraciones públicas a los medios de comunicación.

MITIN EN PLAZA SAN MARTÍN

Como parte de su agenda, González también se reunirá con la comunidad venezolana en Perú el 29 de enero a las 5 de la tarde en la Plaza San Martín. Este evento busca congregar a cientos de migrantes que respaldan su liderazgo. “Para mí, el presidente es Edmundo González. Que el mundo lo reconozca es un paso necesario para devolver la paz y tranquilidad a Venezuela”, expresó uno de los ciudadanos venezolanos entrevistados por Panamericana Televisión.