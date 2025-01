Francis Allison ya tiene partido: Postulará a la Alcaldía de Lima por Avanza País

El alcalde de Magdalena, Francis Allison, ya tiene nuevo partido político. El burgomaestre postulará a la Alcaldía de Lima en las próximas elecciones con la agrupación de Avanza País, que cuenta con una bancada en el Congreso y presencia en la Mesa Directiva.

Justamente, el fichaje del alcalde de Magdalena se dio el último fin de semana, momento que fue retratado en una foto, donde Allison posó junto a altos dirigentes del partido del tren y también con el periodista Phillip Butters.

ENTENDIMIENTO

En diálogo con Panamericana Televisión, Francis Allison señaló que, tras renunciar a APP, recibió invitaciones de varios partidos, sin embargo, fue con Avanza País con el cuál llegó a un "entendimiento" con miras a los próximos comicios.

"Hemos hablado con muchos partidos que me han llamado luego de mi renuncia, y con quien he llegado a un entendimiento es con Avanza País, vamos a trabajar de la mano con ellos [...] mi única condición es que no haya ninguna alianza con este ni ningún gobierno de manera incondicional", sostuvo.