Presunta red de prostitución en el Congreso: Vicky Navarro denuncia supuesto poder e impunidad de Jorge Torres

La Comisión de Fiscalización del Congreso que investiga la presunta red de prostitución que habría operado dentro del parlamento tomó hoy viernes 24 de enero las declaraciones como testigo de Vicky Navarro quien trabajó con Jorge Torres Saravia, uno de los principales acusados de pertenecer a esta ilícita organización.

Ella contó que Jorge Torres Saravia la habría violado cuando trabajan juntos durante la campaña. Además, dio más detalles diciendo que el acusado se ufanaba de tener mucho poder cuando apenas era asesor del excongresista Luis Valdez de Alianza Para el Progreso.

“A mí me llevó para realizar todo el conteo de cuantas tarjetas, lapiceros, llaveros de la campaña de APP para Luis Valdez que era candidato (para el Congreso). Siendo día laborable yo fui y durante el transcurso de la jornada él ostentaba de su poder ‘A mí no me pasa nada a todos los tengo comprados’ o sea que él me trabajaba psicológicamente” denuncia la extrabajadora de Torres.

Vicky Navarro denuncia amenazas en su contra

Además, afirmó que desde que empezó con sus declaraciones se acercan a ella diciéndole que podría estar en peligro: "Hay personas que se me han acercado, me dicen 'No sabes con quién estás'. Que me digan eso da temor. Tú estás con los grandes, me dicen, te van a hacer daño", sentenció