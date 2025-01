Martín Vizcarra exige que lo dejen postular a la Presidencia: "No arruguen"

El expresidente de la República, Martín Vizcarra, volvió a referirse al informe final aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC), que recomienda inhabilitarlo por 10 años del ejercicio de cargos públicos.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el exmandatario cuestionó duramente la medida en su contra y pidió que lo dejen postular, asegurando que su posible inhabilitación forma parte de un intento por "evitar la competencia".

"No tiemblen, no arruguen, compitan y ganen en elecciones. En democracia quien manda es la población, la ciudadanía. Propuestas, alternativas de desarrollo, no triquiñuelas ni estos ataques infundados para tratar de evitar la competencia", dijo.

CULPA A KEIKO

Cabe precisar que días atrás, Vizcarra Cornejo acusó a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, de estar detrás del informe final que recomienda su inhabilitación: "Tiene terror de poder enfrentarme en unas elecciones", sostuvo.