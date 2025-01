César Acuña a los medios: “Me acompañan para ver a qué hora me hacen meme, es su trabajo”

Ante los constantes cuestionamientos que viene recibiendo por su mal manejo para luchar contra la inseguridad ciudadana, el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, apareció para criticar a los medios de comunicación.

Asimismo, el excandidato presidencial aseguró que nunca le encontrarán algún tipo de vínculo con hechos ilícitos, ya que desde que fue nombrado como autoridad está trabajando en beneficio de la ciudadanía.

“Los medios me acompañan para ver a que hora me hacen meme, es su trabajo de los medios (…) Jamás encontrarán actos de corrupción de este pechito. No me hagan muchos memes”, comentó.

CRÍTICA AL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE

César Acuña se sumó a los críticos del gobierno de Dina Boluarte y enfatizó que desde el Ejecutivo no tiene planificado destinar dinero para darle mayor seguridad a los peruanos, dejando en claro que los hechos de criminalidad seguirán en nuestro país.

“Desde el año pasado, hemos pedido que se cambie a los de inteligencia y nunca lo hicieron, que se cambie a los de investigación y nunca lo hicieron. Eso significa que el Gobierno no quiere invertir en seguridad, nadie puede tapar el sol con un dedo”, comentó.