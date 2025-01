Daniel Maurate descarta cambios en el Gabinete: "Tenemos la confianza de la presidenta"

El ministro de Trabajo, Daniel Maurate, se pronunció sobre las voces que exigen cambios en el Gabinete Ministerial y, principalmente, la salida del titular del Mininter, Juan José Santiváñez, cuya gestión viene siendo sumamente cuestionada por el desborde de la delincuencia en el país.

En declaraciones a la prensa, el titular del MTPE descartó que se tenga previsto cambiar a algunos ministros y aseguró que todos los que conforman el Gabinete cuentan con el respaldo de la presidenta Dina Boluarte.

"Todos los ministros, incluido mi persona, estamos bajo la confianza de la presidenta y del premier, de manera que [...] por supuesto que nosotros estamos bajo la confianza de la presidenta", dijo.

EN CONTRA DE ROTACIÓN

"No es bueno que haya alta rotación de ministros, yo lo he sostenido, lo sostengo ahora que soy ministro y cuando no sea ministro también diré lo mismo", añadió.