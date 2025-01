Norma Yarrow sobre viaje de Dina Boluarte: “Que se quede allá, acá no hace nada”

La presidente Dina Boluarte viajó a Suiza para participar del Foro Económico Mundial que se llevará a cabo en la ciudad de Davos. Frente a ello la congresista Avanza País, Norma Yarrow, tuvo duras palabras contra la mandataria: “Todo está revuelto (en el Perú) y ella prácticamente está de vacaciones mientras que en nuestro país mueren personas todos los días. No le pidamos más, que se quede en Suiza. Quedándose acá no va a hacer nada, acá tampoco va a hacer nada. Ella es una persona no habida. Mejor ni nos quejemos si está acá o está allá”.

Estas duras palabras por parte de la congresista surgen en medio de una crisis de seguridad ciudadana que vive el país. Mientras tanto, Boluarte permanecerá en Suiza hasta el viernes 24 de diciembre del 2025.

Además, se conoció la agenda que cumplirá la mandataria en el país europeo el martes 21 de enero:

- Sesión Estratégica Privada sobre “Finanzas Sostenibles e Inversión para la Amazonía”

- Reunión bilateral con el presidente de Guyana

- Cena de apertura