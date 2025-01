Flavio Cruz defiende dictadura en Venezuela: "He visto la alegría de un pueblo soberano"

El congresista y vocero de Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, se pronunció sobre la polémica toma de mando del dictador venezolano, Nicolás Maduro, quien el último viernes 10 juramentó por un tercer mandato presidencial en medio de graves acusaciones por fraude electoral.

En entrevista para RPP Noticias, el parlamentario de izquierda salió en defensa de la polémica reelección del régimen chavista y aseguró que Venezuela vive con la "alegría de un pueblo soberano".

"En este momento, Venezuela es una trinchera de lucha contra el Imperialismo. Yo tengo otro punto de vista, yo he visto ese día la alegría de un pueblo soberano, que no la tenemos nosotros, he visto la alegría de un pueblo que disfruta de su soberanía", dijo.

COMITIVA EN CARACAS

Cabe precisar que una comitiva del partido del Lápiz estuvo presente en la toma de mando de Maduro Moros en la ciudad de Caracas. Entre los viajeros estuvo Bertha Rojas, madre del prófugo de la justicia, Vladimir Cerrón.