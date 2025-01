Reprograman toma de declaración a Dina Boluarte por 'Caso Cofre' para el 22 de enero

La Fiscalía de la Nación, a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, aclaró que el pedido efectuado por la defensa de la presidenta Dina Boluarte, ante el Poder Judicial, no suspende la toma de declaraciones sobre el caso 'Cofre'.

A través de su cuenta oficial de X (antes Twitter), el Ministerio Público también informó que se ha reprogramado la diligencia para el próximo miércoles 22 de enero. En el comunicado, precisan que la institución ha cumplido con los plazos establecidos en el Código Procesal Penal.

¿Qué había adelantado la defensa de Boluarte?

Como se sabe, la mandataria debió declarar este 15 de enero ante la fiscalía, pero no acudió a la diligencia. Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta, había adelantado en RPP que Dina Boluarte no asistiría a la citación.

“No es que la presidenta no desee asistir o que quiere evadir. Le pedimos que nos convoque dentro del plazo y no lo hizo y no podemos convalidar una citación con un plazo vencido", dijo al citado medio.