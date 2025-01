Patricia Benavides reaparece y pide volver a la Fiscalía: "no he cometido ningún delito"

La exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, reapareció este lunes y se presentó en una audiencia pública convocada por la Junta Nacional de Justicia (JNJ) como parte del procedimiento disciplinario por presuntamente intervenir en las investigaciones a su hermana.

La extitular del Ministerio Público pidió volver a la Fiscalía y fue enfática al señalar que no ha cometido ninguna falta disciplinaria ni delito en respuesta a las imputaciones formuladas en su contra.

"Quiero ser enfática, no busco impunidad, busco respeto a mi dignidad como derecho que dimana los demás derechos fundamentales, siempre he respetado las criticas, no me creo infalible, pero no he cometido ninguna falta disciplinaria y menos un delito", dijo.

Las presuntas faltas de Benavides

Benavides Vargas fue destituida como Fiscal de la Nación por presuntamente incurrir en faltas muy graves durante su gestión. Además, por retirar a fiscal Bersabeth Revilla que investigaba a su hermana Enma Benavides por presuntos pagos de sobornos de reos por narcotráfico.