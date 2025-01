Dina Boluarte hace llamado a la "unidad" y al "diálogo"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, realizó una actividad oficial este viernes 10 de enero e hizo un llamado a la "unidad" y al "dialogo" en este nuevo año, en beneficio del crecimiento del país y el fortalecimiento de la democracia.

En su pronunciamiento, la jefa de Estado resaltó la importancia de que todos los poderes del Estado y sectores políticos unan fuerzas y refuercen sus lazos, con miras a las próximas elecciones generales del 2026.

"Este 2025 es un año crucial para seguir transitando por el camino del progreso y el desarrollo en que hemos puesto a nuestra querida patria, y para ello necesitamos la unidad de todos, en un año preelectoral, nos corresponde a todos promover el diálogo y la unidad", dijo.

SOBRE SUS DETRACTORES

Asimismo, Boluarte Zegarra ironizó las constantes críticas de sus detractores mencionando un gorro que utilizó durante la actividad: "Por el sol que me da directamente en la cara me estoy poniendo esta gorrita, no vayan a creer que es una malcriadez porque ahora todo lo ven mal", sostuvo.