Dina Boluarte se pronunciará sobre situación en Venezuela este viernes 10 de enero

El ministro de Relaciones Exteriores, Elmer Schialer, se reunió este miércoles con Edmundo González Urrutia, en el Palacio de las Garzas en Panamá. También participaron los cancilleres de otros países de latinoamérica que reconocen a González como presidente electo de Venezuela.

24 Horas Mediodía conversó con algunas fuentes de Cancillería e informaron que los cancilleres han sido honestos sobre la posibilidad de que Edmundo González viaje el 10 de enero a Venezuela por el riesgo de que sea detenido por el régimen de Maduro.

Las alternativas ante detención de González

Durante el segmento Ojos y Oídos de 24 Horas Mediodía, el periodista Fernando Marcelo, indicó que las fuentes han planteado dos alternativas ante una posible detención de González. La primera opción es pedir apoyo de los países de latinoamérica y mundo.

"El apoyo va a consistir en que se convoquen a movilizaciones en estos países (que reconocen a Edmundo González) para hacer una suerte de presión internacional. Aquí en Perú mañana jueves 9 se va a desarrollar una marcha en el Campo de Marte donde seguramente participarán cientos de venezolanos", dijo el comunicador.

Mientras que la otra opción es esperar al día 20 de enero donde Donald Trump asuma nuevamente como presidente de los Estados Unidos y se espera que pueda tomar medidas como sanciones económicas que pongan entre las cuerdas al régimen de Nicolás Maduro.

"Edmundo González en este encuentro en Panamá ha dicho claramente que no quiere ser un presidente en el exilio, es decir que no quiere seguir la línea que tomo Juan Guaidó que iba de gira por algunos países que lo reconocían como presidente, pero que en la practica no tenía ninguna facultad en Venezuela. Edmundo Gonzales habría dicho que el quiere gobernar desde Venezuela, que eso ocurra es una situación complicada", manifestó el comunicador.

Dina Boluarte se pronunciará y se desconocería a Maduro

Marcelo indicó que las fuentes en Cancillería informaron que la presidenta Dina Boluarte se va a pronunciar sobre la situación en Venezuela el próximo viernes 10 de enero. Hasta el momento no se sabe si será un mensaje a la Nación o conferencia. Asimismo, se desconocería a Nicolás Maduro si ese día insiste en mantenerse en el poder.