Kenji Fujimori revela sus "cábalas" para recibir el 2025

El excongresista de la República, Kenji Fujimori, se pronunció a pocas horas de iniciar el 2025 y se animó a revelar cuáles son sus "cábalas" para recibir de la mejor manera el Año Nuevo.

Durante el último episodio de su podcast "Tampoco Tampoco", el hijo del expresidente Alberto Fujimori reveló que no es muy fanático de hacer dichas cábalas, sin embargo, es por su esposa que siempre termina realizando dichas prácticas.

"La verdad, quien me prepara las cábalas es mi esposa. El calzoncillo amarillo, caballero, tengo que ponerme mi calzoncillo amarillo así renegando [...] las lentejitas, la verdad no entiendo hasta ahora para qué son esas bolsitas con lentejitas, pero mi esposa me dice tienes que guardarlo en tu billetera y llevarlo durante todo el año", dijo.

LAS 12 UVAS

"Las uvas, si hay una fruta que a mí menos me gusta son las uvas, pero ya, por mi esposa, caballero, tengo que comerme mis 12 uvas", añadió el menor de los Fujimori.