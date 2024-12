Jorge Torres Saravia niega acusaciones de red de prostitución en el Congreso

ACTUALIZACIÓN

El exfuncionario del Congreso Jorge Torres Saravia, investigado por la Fiscalía por presunto delito de explotación sexual, negó tajantemente su participación en una supuesta red de prostitución dentro del Parlamento. Durante su intervención ante la Comisión de Fiscalización, desestimó que se hayan ofrecido favores sexuales a cambio de votos legislativos.

NIEGA LISTA DE TRABAJADORAS VINCULADAS AL CASO

Torres Saravia aseguró que no existe evidencia que respalde las acusaciones en su contra. "Rechazo totalmente estas denuncias, no ha habido ninguna vinculación de trabajadoras que hayan prestado servicios a funcionarios o congresistas, mucho menos a cambio de votos para algún proyecto de ley", señaló el exfuncionario, insistiendo en la falta de pruebas.

El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional calificó como infundadas las afirmaciones que lo implican en el caso y aseguró estar dispuesto a colaborar con la justicia para esclarecer los hechos. "Estas imputaciones no tienen sustento, y lo demostraré durante el proceso de investigación", declaró.

RESPUESTA A LA MUERTE DE ANDREA VIDAL

Uno de los puntos más polémicos en las investigaciones es la muerte de Andrea Vidal, excolaboradora del Congreso, quien fue asesinada recientemente. Torres calificó como "absurdo" ser vinculado con su deceso y aseguró no haber tenido contacto con ella en los días previos al hecho. "La investigación de la Fiscalía determinará lo sucedido. No sabía que había viajado al extranjero, no hay contradicciones en mis declaraciones", afirmó.

Sin embargo, Torres evitó responder preguntas sobre presuntos mensajes de texto que lo implicarían en el caso de proxenetismo en el Congreso. Tampoco pudo precisar dónde se encontraba al momento del asesinato de Vidal, lo que generó dudas entre los congresistas presentes en la comisión.

NOTA ANTERIOR

En la última sesión de la Comisión de Fiscalización del Congreso, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional Jorge Torres Saravia respondió sobre la presunta existencia de una red de prostitución que operaría dentro del propio Legislativo.

3:40 p.m.

Forno Flores niega tener una relación de amistad con Jorge Torres y asegura que solo ha conversado con él de temas laborales.

"A Giovanni Forno lo conozco porque llevo tres años trabajando en el Congreso antes de asumir la jefatura de la oficina legal. No frecuento con él. Solo he conversado en su despacho temas laborales”, indicó.

3:30 p.m.

El oficial Mayor del Congreso, Giovanni Forno Flores, sobre la contratación de Jorge Torres Saravia: “Yo recibí su curriculum y, al no encontrar ninguna objeción, procedí a hacer el nombramiento".

3:25 p.m.

Torres Saravia se retiró de la sesión tras responder las interrogantes de los parlamentarios.

2:31 p.m.

La funcionaria Haidy Janette Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Parlamento, fue consultada sobre las inasistencias de Andrea Vidal en febrero.

Figueroa señala que del 12 al 16 de febrero tuvo un descanso médico; no obstante, el presidente de dicha comisión precisó que esta fecha coincide con una salida al país a Europa, según su récord migratorio (9 al 18 de febrero).

1:30 p.m.

Torres Saravia manifiesta que desconocía de las cirugías estéticas a las que se sometió Andrea Vidal al ingresar a trabajar en la Oficina Legal y Constitucional del Congreso de la República.

1:20 p.m.

El exfuncionario fue consultado sobre unos chats presentados por el semanario Hildebrandt en sus trece, donde se observa una aparente coordinación para cubrir la inasistencia de Andrea Vidal, a quien se refiere como “Chinita” y Alexandra Gil.

Ante esta prueba, pidió que el Ministerio Público revise la veracidad de los chats; sin embargo, no negó la veracidad de ellos.

1:00 p.m.

El exfuncionario confirmó que Giovanni Forno se encuentra detrás de su contratación como jefe de la Oficina Legal del Congreso.

12:19 p.m.

Con respecto a la contratación de Isabel Cajo, la defendió diciendo que él no se la presentó al congresista Edwin Martínez: “ella es una mujer como muchas mujeres de las que están acá y lamentablemente por ser bonita se le está incriminando o se le haciendo parecer como si fuese una prostituta”.

12:12 p.m.

La congresista Margot Palacios instó a que Torres Saravia responda por las acusaciones en su contra y no su abogado Benji Espinoza.

11:37 a.m.

El investigado sostuvo sentirse “incómodo” por las investigaciones en su contra y con respecto a la joven Alexandra Gil, sostiene que no tiene un grado de “amistad” o “enemistad” con la amiga de Andrea Vidal Gómez.

“La señorita Alexandra Gil es bachiller en Derecho, tiene muchos años de experiencia, aparte de que maneja tres idiomas”, destacó, rechazando las insinuaciones que señalan que hay mujeres que han sido contratadas por sus atributos físicos

11:24 a.m.

Inicia sesión que tratará las declaraciones de Jorge Torres Saravia.

NOTA ORIGINAL

La Comisión de Fiscalización del Congreso de la República citó para hoy, jueves 26 de diciembre, a Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Legislativo, al igual que a otros altos funcionarios por las investigaciones en torno a la presunta red de prostitución en este poder del Estado.

Según la agenda de dicho grupo de trabajo, la sesión extraordinaria se llevará a cabo a las 11:00 a.m. y Torres Saravia tendrá que informar sobre los cargos imputados en su contra tras el ataque a balazos que terminó con la vida de la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal Gómez.

Adicionalmente, tendrá que pronunciarse sobre los criterios adoptados para la propuesta y contratación del personal que labora en la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional del Parlamento.

GIOVANNI FORNO TAMBIÉN FUE CITADO

Dicha comisión también citó para este jueves a Giovanni Forno, oficial mayor del Congreso, con el objetivo de que brinde su declaración sobre el acuerdo de Mesa Directiva por el que se designó a Torres Saravia en la Jefatura de Asesoría Legal y Constitucional.

También tendrá qué sustentar las medidas de control posterior efectuadas luego de las denuncias contra el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional por la presunta red de prostitución en el Legislativo y el atentado contra Vidal Gómez.

La funcionaria Haidy Janette Figueroa Valdez, jefa del Departamento de Recursos Humanos del Parlamento, también fue citada al igual que Manuel Peña Tavera, procurador del Congreso; y Guillermo Jesús Mateo Llanos Cisneros, nuevo jefe de la Oficina Legal y Constitucional del Poder Legislativo.