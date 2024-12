Dina Boluarte: 62% de peruanos considera a la presidenta como el personaje negativo del año

La presidenta Dina Boluarte ha sido considerada el personaje público más negativo del 2023, de acuerdo con una encuesta de Ipsos para Perú 21. El 62% de los ciudadanos encuestados desaprueba la gestión de la mandataria, colocándola al frente de una lista de figuras con mayor rechazo. Le siguen Vladimir Cerrón, prófugo de la justicia, con un 41%, y el conductor de televisión Andrés Hurtado con un 23%. Otros nombres que completan la lista son el presidente de la Federación Peruana de Fútbol, Agustín Lozano, y el expresidente Pedro Castillo, ambos con un 19%, además de Antauro Humala, con un 16%.

El descontento social hacia Boluarte, según Guillermo Loli, director de Ipsos, radica en el manejo deficiente de la crisis en seguridad ciudadana, considerada la principal preocupación de la población. “No se siente que el gobierno esté a la altura para afrontar los problemas. No hay avances significativos, y el actual ministro de Interior no parece el más preparado para enfrentar la crisis”, comentó. Mientras tanto, Boluarte reaccionó a estas cifras restándoles importancia y señalando que no le preocupan, atribuyéndolas a un manejo mediático.

En contraste, personajes como Mario Vargas Llosa y el valerista Stefano Peschiera fueron destacados entre los más positivos del año, con un 23% y un 28% de respaldo, respectivamente. También figuran la atleta Kimberly García y el surfista Alonso Correa, reflejando un reconocimiento hacia figuras que han destacado por su talento y esfuerzo en sus respectivos campos.

CIUDADANOS EXPRESAN SU RECHAZO

A pesar de las declaraciones de la mandataria, la opinión pública expresa su rechazo de manera contundente. Ciudadanos entrevistados consideran que la desaprobación hacia Dina Boluarte es resultado de una falta de empatía y acción en temas fundamentales como la seguridad y el bienestar social, lo que sigue profundizando la crisis de confianza en el gobierno.