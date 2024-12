Dina Boluarte se burla de su baja aprobación: "De una vez pónganme cero"

La presidenta de la República, Dina Boluarte, volvió a referirse a la alta desaprobación de su gobierno, según las diversas encuestas realizadas que califican al Ejecutivo con apenas un 3% de aprobación a nivel nacional.

Durante una actividad oficial en el distrito de Carabayllo, la jefa de Estado minimizó las referidas encuestas y exhortó a que "de una vez le pongan 00", alegando que los números no le preocupan porque "nunca fue buena en matemáticas".

"Y a los que me califican, que dizque tengo 3% de aprobación, yo les digo a ellos, de una vez pónganme 00, así estamos empatados y nos vamos a penales. Menos mal no he sido tan buena en matemáticas y por eso los números no me preocupan", señaló.

USA FRASE BÍBLICA

Previamente, Boluarte Zegarra se refirió a su baja desaprobación e ironizó citando una frase bíblica: "Cuando las personas allá en Lima dicen 3% de aprobación de la presidenta, ¿nosotros qué les decimos? aquí estamos. Por eso, yo solamente sonrío y digo señor perdónalos porque no saben lo que dicen ni lo que encuestan", sostuvo.