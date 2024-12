Juan Burgos: Presunta red de prostitución en el Congreso habría buscado grabar a usuarios para extorsionarlos

Juan Burgos, presidente de la Comisión de Fiscalización, señaló que la presunta red de explotación sexual que habría operado dentro del Congreso podría haber tenido el objetivo de grabar a usuarios de servicios sexuales para luego extorsionarlos.

"También se habría buscado filmar para extorsionar a ciertos miembros del Congreso o de la organización parlamentaria para obtener favores, hay varias hipótesis", declaró Burgos, quien podría liderar las investigaciones sobre este polémico caso.

EXJEFE DE OFICINA LEGAL DEL CONGRESO NIEGA SER LÍDER DE PRESENTA RED

Por su parte, Jorge Torres Saravia, exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso y señalado como presunto líder de esta red, rechazó enfáticamente las acusaciones.

"No me considero violador, proxeneta ni asesino. Estas declaraciones no tienen sustento, y si no se demuestra lo contrario, tomaré acciones legales", afirmó.