Vladimir Cerrón: TC anula condena en su contra por caso Aeródromo Wanka

El Tribunal Constitucional ha declarado nula la sentencia de 3 años y 6 meses de prisión efectiva contra el prófugo Vladimir Cerrón por el caso Aeródromo Wanka.

La entidad declaró fundado el recurso de habeas corpus que interpuso la defensa legal del exgobernador de Junín contra la sentencia de la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Funcionarios de la Corte Superior de Junín, que dictó dicha condena tras determinar que no aplicaba la prescripción del delito.

El líder de Perú Libre, que se encuentra en la clandestinidad desde octubre del año, reaccionó ante esta decisión del Tribunal Constitucional con la siguiente publicación: “El TC declara FUNDADO recurso de habeas corpus y NULA la sentencia por arbitraria [Caso Aeródromo Wanka], por lo que me impusieron 3 años y 6 meses de prisión con pena efectiva, acusado de colusión simple. El TC es en estos últimos tiempos la reserva moral de la justicia peruana”.

DETALLES DE LA VOTACIÓN

La decisión fue adoptada por mayoría, según el diario El Comercio, los magistrados que votaron a favor fueron: Gustavo Gutiérrez Ticse, Francisco Morales, Hélder Domínguez y Pedro Hernández; no obstante, los magistrados César Ochoa y Manuel Monteagudo rechazaron dicha demanda.

De acuerdo al TC, la mencionada sala juzgamiento no habría fundamentado, ni precisado qué tipo de delito se le imputó a Cerrón Rojas, así que no se llegó a aclarar cómo es que no operó la prescripción de su proceso penal.