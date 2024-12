Jorge Torres Saravia niega vínculo con presunta red de prostitución en el Congreso: “estoy indignado”

El exjefe de la Oficina Legal y Constitucional del Congreso, Jorge Torres Saravia, negó liderar una presunta red de prostitución dentro del Legislativo, luego de las acusaciones en su contra y la muerte de la extrabajadora parlamentaria Andrea Vidal Gómez, quien fue atacada a balazos cuando iba en un taxi, en La Victoria.

“Estoy muy preocupado, consternado e indignado por todas esas acusaciones y no solo es en la que me indican de proxeneta sino también me han sindicado de violador y asesino, que es lo más grave, estoy bastante indignado y niego rotundamente todos los cargos”, dijo a RPP.

SU RELACIÓN CON LA EXTRABAJADORA QUE FALLECIÓ TRAS ATAQUE

El exfuncionario negó que la salida de la abogada del Congreso haya tenido relación con una presunta pelea entre ambos y aseguró que se trató de un tema de “retiro de confianza”; no obstante, menciona que desconoce quién solicitó la separación del cargo, pese a que era jefe de dicho despacho.

Por otro lado, descartó ser un “hombre fuerte” del gobernador regional de La Libertad, César Acuña, y Luis Valdez.

Finalmente, aseguró que se pondrá a derecho y que asistirá a las citaciones que le realicen tanto en el Ministerio Público como en el Congreso.

“Me voy a poner a derecho tanto en la Fiscalía como en el Congreso, porque soy el más interesado en que se esclarezca este tema”, subrayó.