Ministro Arista ofrede disculpas a periodista por llamarla "odiosa": "Lo dije en buena onda"

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, se pronunció tras el impase que tuvo con una periodista, a quien calificó de "odiosa" y "mentirosa" durante su visita a la ciudad del Cusco, donde se reunió con el gobernador Werner Salcedo.

En entrevista para RPP Noticias, el titular del MEF ofreció disculpas públicas a la periodista Carol Gonzáles y aseguró que sus expresiones fueron "en buena onda".

"Después de la entrevista Carol (la periodista), muy incisiva ella, me siguió como 60 metros y al final me hizo algunos comentarios que yo lo consideré en ese momento unas afirmaciones inexactas, pero desde acá, mis disculpas a Carol, sé que es como todo periodista, incisiva en buscar la noticia, en buscar la pepa [...] fue una frase no con mucha suerte, pero yo lo dije en buena onda", señaló.

¿POR QUÉ RESPONDIÓ ASÍ EL MINISTRO?

Arista Arbildo respondió de dicha forma a la periodista Carol Gonzáles, quien le preguntó sobre el financiamiento del Estado peruano a la empresa Petroperú, lo cual incomodó al titular del MEF.