Karla Ramírez sobre reconstrucción del recorrido del "cofre": "Hay elementos que siguen generando sospecha"

La jefa de la Unidad de Investigación de Panamericana Televisión, Karla Ramírez, se pronunció sobre la diligencia de constatación y verificación para reconstruir el recorrido del vehículo presidencial conocido como "cofre", que habría trasladado a la presidenta Dina Boluarte hasta el condominio Mikonos, en Asia (Cañete).

En entrevista para 24 Horas Mediodía, la jefa de investigación de La Esquina de la Televisión resaltó la importancia de esta diligencia por parte de la Fiscalía, señalando que aún existen elementos que generan sospechas sobre un presunto encubrimiento al prófugo Vladimir Cerrón.

"Es más rápido para la comitiva presidencial salir por las garitas que hay en el camino, pero se evitaron una serie de garitas, ¿Por qué?, ¿Porque hay cámaras de seguridad? [...] hay una serie de elementos que, la verdad, siguen generando sospecha", dijo.

CUESTIONA A DINA BOLUARTE

Asimismo, Ramírez cuestionó la poca transparencia en el mensaje a la Nación de la presidenta Dina Boluarte, quien anoche aseguró que nunca visitó el condominio Mikonos y que los días 24 y 25 de febrero acudió a una reunión familiar, sin dar mayores detalles.

"Ella (Boluarte) ha dicho que no entró a Mikonos, pero antes su premier dijo que sí, luego el vocero dijo que no. Ya tenemos al propio Ejecutivo diciendo y desdiciéndose. Ella dice no entré a Mikonos, pero no dice a dónde entró, dice que fue por un tema familiar, no dice con quién", cuestionó.