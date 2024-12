Patricia Chirinos renuncia a la bancada de Avanza País: "Fiel a mis principios"

La congresista de la República, Patricia Chirinos, oficializó este viernes 13 de diciembre su renuncia a la bancada de Avanza País, luego de que hace unos meses anunció su salida al partido político.

A través de una publicación en la plataforma X, la legisladora señaló que su renuncia a dicho grupo parlamentario responde a "un acto de honestidad y coherencia".

"Fiel a mis principios, formalizo mi renuncia irrevocable a la bancada de Avanza País. Esta decisión es un acto de honestidad y coherencia. Agradezco el compañerismo de mis colegas y reafirmo mi compromiso de luchar por un Perú más justo y democrático", publicó la parlamentaria junto a su carta de renuncia a la bancada.

SERÁ NO AGRUPADA

De esta forma, Chirinos Venegas pasará a las filas de los congresistas no agrupados, no obstante, no se descarta que para la próxima legislatura se sume a otra bancada de derecha.