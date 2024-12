Presidente del Congreso anuncia que verán ley que impide detención preliminar sin flagrancia

El presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, se pronunció sobre la reciente publicación de la ley que elimina la detención preliminar en casos de no flagrancia.

Desde las instalaciones del Parlamento, el titular de la mesa directiva señaló que el pleno podría revisar nuevamente esta medida.

“En cuanto al tema de la detención preliminar, creo que debemos corregir y rectificar. Me parece que no permitir la detención preliminar en casos de no flagrancia limitaría la acción de la justicia”, indicó Salhuana a los medios.

¿QUÉ DICE LA NUEVA NORMA?

La nueva ley, publicada recientemente en el diario oficial El Peruano, impide a los fiscales solicitar a un juez del Poder Judicial la detención preliminar de una persona acusada de cometer cualquier delito.

Diversos expertos se han pronunciado sobre esta medida, advirtiendo que solo debilita el sistema de justicia y pone obstáculos al trabajo de los fiscales.