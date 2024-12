Norma Yarrow responde críticas de Portalatino sobre donación de trenes: "Solo se ha subido a un burro"

En medio del debate en el Congreso sobre la emergencia del transporte público en Lima y Callao, la congresista Norma Yarrow de Renovación Popular generó polémica al dirigirse a su colega Kelly Portalatino de Perú Libre, presuntamente de manera despectiva.

Todo empezó cuando tras las críticas de Portalatino sobre la donación de trenes gestionada por el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Yarrow le cuestionó de manera despectiva sobre su conocimiento de otros medios de transporte, afirmando que solo había montado burros.

“No digamos barbaridades y eso, señores, porque la señora Portalatino que habla del tren. El tren es una donación que gracias, ahora se está recibiendo, y que son coches con locomotoras que se prenden a diésel y funcionan de manera eléctrica. Nunca se ha subido más que en un burro”, señaló.

SIN OFENDER

Las palabras de Yarrow fueron rápidamente difundidas, generando críticas por su tono despectivo. La congresista expresó que no tenía intención de discriminar a Portalatino. Además, no considera ofensivo mencionar que alguien se transporta en burro.

“Sentada de mi burrito vine del norte a la capital, soy de Chiclayo, no hay nada discriminatorio. “Yo soy chiclayana y he caminado en burro. Si le molesta me disculpo, pero yo me subo al burro y no me siento mal, soy feliz, son preciosos. El niño Jesús tenía un burrito al costado”, expresó.