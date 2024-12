Gobernadora de Moquegua pide entre lágrimas la renuncia del ministro de Agricultura

La gobernadora regional de Moquegua Gilia Gutiérrez, exigió entre lágrimas la renuncia del ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Ángel Manero, por sus recientes declaraciones sobre el conflicto entre Moquegua y el Gore Arequipa, por el acceso a la represa Yanapujio.

Como se recuerda, el titular del Midagri viajó hace unos días a la ciudad blanca y señaló que estaba de acuerdo en que el acceso a dicha represa de agua debe ser exclusivamente para los arequipeños.

Esto no cayó nada bien en Moquegua y, tras tomar conocimiento de sus declaraciones, la gobernadora Gutiérrez se quebró y exigió la salida inmediata de Manero Campos.

"Señor congresista, le pido a través suyo pedir la renuncia del ministro de Agricultura. Yo tengo que ponerlo en la mesa porque no me puedo callar, no me puedo callar contra un ministro que quiere enfrentarnos a las autoridades", dijo.

AMENAZA CON "ENCADENARSE"

Asimismo, la gobernadora de Moquegua señaló que continuará luchando por los intereses de su región y hasta amenazó con ir a Lima y "encadenarse": "Aquí estoy con ustedes, y si me tengo que encadenar en Lima para que nos escuchen, mañana me voy a Lima con mis alcaldes y me encadeno porque Moquegua se respeta", sostuvo efusivamente.