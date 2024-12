¡Insólito! Congresista de Perú Libre usa inteligencia artificial para participar en el Pleno

El congresista de Perú Libre, Abel Reyes, desató polémica la semana pasada en la sesión del Pleno del Congreso, donde se estaba debatiendo la aprobación de la Ley de Presupuesto para el año 2025.

Durante la sesión, el parlamentario de izquierda hizo uso de la palabra, sin embargo, en lugar de hablar, optó por poner su celular en el micrófono, para que una voz creada por inteligencia artificial interceda en su lugar.

Este hecho llamó la atención de todos los presentes en el Hemiciclo de Sesiones, puesto que, hasta donde se sabe, el legislador no padece ninguna enfermedad que le impida hablar con su propia voz.

MESA DIRECTIVA LE LLAMA LA ATENCIÓN

Lo hecho por Reyes Cam no fue bien recibido por los integrantes de la Mesa Directiva, y fue el tercer vicepresidente, Alejandro Cavero, quien optó por apagar el micrófono de su colega y darle un llamado de atención, al considerar que su accionar era poco serio.

"Congresista, estamos en el debate de la Ley de Presupuesto, no es pertinente el mensaje de usted [...] me va a disculpar, congresista, pero no es parte del debate", respondió Cavero Alva.