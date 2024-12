Susel Paredes arremete contra Dina Boluarte: "Deja la Presidencia para arreglarse la nariz"

La congresista del Frente Democrático, Susel Paredes, se pronunció sobre las recientes declaraciones del expremier, Alberto Otárola, quien confirmó ante la Comisión de Fiscalización que la presidenta Dina Boluarte se hizo una cirugía estética en junio de 2023.

En declaraciones a la prensa, la parlamentaria criticó duramente a la jefa de Estado y aseguró que este nuevo escándalo reafirma que su continuidad al mando del país es insostenible.

"¿Cómo es la vanidad, no?, o sea, deja la Presidencia de la República, el encargo más sagrado que puede tener un político, para arreglarse la nariz. Esta señora no merece ser presidenta de la República", dijo.

MINISTRO DESCARTA VACÍO DE PODER

Sobre este tema se pronunció el ministro de Salud, César Vásquez, quien señaló no haber tenido conocimiento sobre la presunta cirugía de Boluarte Zegarra, no obstante, descartó que se haya dado un "vacío de poder", pues aseguró que la presidenta no ha dejado de trabajar ni un solo día.

"A mi no me consta, no tengo la certeza de que la presidenta se haya operado [...] lo que sí me consta a mi, y tengo que dejar absolutamente claro, es que la presidenta nunca dejó de ejercer sus funciones", sostuvo.