Premier Adrianzén sobre prórroga de Reinfo: “Si corresponde se promulgará, de lo contrario se observará”

El premier Gustavo Adrianzén se pronunció sobre el dictamen que amplía por seis meses el plazo del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), aprobado anoche en el Congreso. Dijo que dicha norma será evaluada y aprobada si corresponde, de lo contrario observada. Precisó que el documento todavía no llega al Ejecutivo.

“Nosotros vamos a revisarla, vamos a presentar una opinión, revisaremos si es conforme a la Constitución; si está de acuerdo, daremos nuestra opinión y, si corresponde promulgarla, lo haremos; y si corresponde observarla, también seguiremos ese camino", indicó el funcionario en entrevista con RPP.

LEY MAPE

Dijo también que el Ejecutivo insistirá con la Ley de la Pequeña Minería y de la Minería Artesanal, conocida como Ley MAPE, que presentaron el pasado 21 de noviembre y está en debate hoy en la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Considera que la iniciativa es interesante para abordar este controversial tema.

"En esa ley no se trata ninguna ampliación del Reinfo, porque no era lo que correspondía ni correspondía al mandato que recibimos del Congreso, [que] no ha tomado, como nosotros hubiésemos querido, no ha cogido el proyecto de ley de nosotros, que está allí; pero se precipita y saca esta ley, donde se amplía el Reinfo", sostuvo.