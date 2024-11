Congresista Muñante anuncia que donará bono navideño de 1700 soles

El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, se pronunció sobre los cuestionamientos por el polémico bono navideño de 1700 soles que recibirán trabajadores del Congreso, incluidos los propios parlamentarios.

En entrevista para RPP Noticias, el legislador señaló que la entrega de este nuevo bono no es "ético" ni "propicio", asimismo, anunció que donará este beneficio para labor social.

"Si es ético, si es propicio, si es oportuno, si es viable, particularmente, yo creo que no lo es. El año pasado, cuando yo he recibido este aguinaldo, lo he donado a las ollas comunes, creo que le he dado un buen uso a este aguinaldo [...] particularmente, lo hago siempre y esto será un motivo más para poder hacerlo", dijo.

NO SE PUEDE DEVOLVER

Al respecto, el periodista y conductor del bloque "El Poder en la Mira" de 24 Horas Mediodía, Fernando Marcelo, explicó que este bono no es renunciable ni se puede devolver, porque es parte de un acuerdo entre la Mesa Directiva y los sindicatos que trabajan en el Congreso.