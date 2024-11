Blindan a Dina Boluarte: Congreso rechaza que Comisión de Fiscalización investigue ‘caso Cofre’

Este jueves 7 de noviembre, el Pleno del Congreso rechazó brindar facultades investigadoras a la Comisión de Fiscalización para investigar el caso 'Cofre' vinculado a la presidenta de la República, Dina Boluarte.

El legislativo no aprobó dar facultades a este equipo de trabajo, liderado por el parlamentario Juan Burgos, con 23 votos a favor, 16 en contra y 45 abstenciones.

JUAN BURGOS SEÑALA QUE HAY UN "COGOBIERNO"

Burgos señala que existe una alianza entre las bancadas que votaron en contra o en abstención con el Gobierno. Como bien se sabe, el caso 'Cofre' se basa el presunto uso del vehículo presidencial en la fuga del líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón y en la supuesta ayuda que habría recibido por parte del Ejecutivo.

“Se ha verificado la impune alianza que existe entre las bancadas, que han votado en abstención y han votado en contra. Esa alianza que existe con el gobierno central (…) Están renunciando a la posibilidad de encontrar la verdad y, sobre todo, les llamo la atención porque realmente es una vergüenza lo que han hecho adentro”, sostuvo Burgos.

“Hay un cogobierno, entre los que están acá, entre las bancadas, y a mí no me sorprendería que planteen mi censura dentro de la Comisión de Fiscalización, ya tienen los votos para hacerlo, pero no tienen el motivo. Les soy incómodo”, adelantando que no descarta pedir una reconsideración en las siguientes horas.