Sachi Fujimori sobre posible candidatura de su hermana Keiko: "Le he dicho que no participe"

Sachi Fujimori, hija del expresidente de la República, Keiko Fujimori, se pronunció sobre una posible cuarta candidatura de su hermana Keiko, en las próximas elecciones generales del año 2026.

En una reciente entrevista, la hija del fallecido exmandatario señaló que le ha expresado a su hermana su deseo de que no participe en los próximos comicios y que se centre en buscar un candidato de consenso.

"No creo, ha sido muy difícil para ella [...] ella está buscando un candidato de consenso. Siempre le he dicho yo a ella que no participe, que se salga (de la contienda electoral), pero bueno, finalmente la última decisión la tomará ella", dijo.

DESCARTA INCURSIONAR EL POLÍTICA

Asimismo, Sachi Fujimori descartó completamente cualquier posibilidad de incursionar en la política, tal como hicieron sus hermanos y su padre: "No es lo mío para nada, no me interesa participar en política", sostuvo.