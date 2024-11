Ministro Santiváñez sobre colapso de la Morgue de Lima: "No depende de mí"

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, se pronunció sobre el colapso de la Morgue Central de Lima y señaló que "no es un estándar válido", para analizar los resultados de la lucha contra la inseguridad ciudadana.

En conferencia de prensa desde la ciudad del Cusco, el titular del Mininter explicó que el estado actual de la Morgue de Lima es responsabilidad del Ministerio Público y no de su gestión.

“La morgue no depende de mí, la morgue depende del Ministerio Público y la morgue está colapsando desde la época de la COVID. En la época de la COVID tampoco había capacidad de atención. Entonces considero que es un reclamo que debe atender el Ministerio Público”, dijo.

NO SERÍA "ESTÁNDAR VÁLIDO"

“Particularmente no es un estándar válido para medir si es que la delincuencia ha bajado o no, en razón de los muertos que están en la morgue, porque los muertos que están en la morgue son de diversos tipos, atropellos, suicidios, enfermedades, querer catalogar eso versus la lucha contra la delincuencia, creo que no es el estándar adecuado”, sostuvo.