Dina Boluarte arremete contra jueces y fiscales: "Pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes"

Durante una actividad oficial en la selva peruana, la presidenta de la República, Dina Boluarte, arremetió contra jueces y fiscales señalando que "pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes" en el marco de la lucha contra la criminalidad.

"Vamos a darle lucha feroz a los delincuentes, pero también hacemos un llamado al Ministerio Público: no suelten a los ladrones que los policías les entrega, no los liberen, al Poder Judicial que no se ponen la camiseta del Perú, pareciera que se ponen la camiseta de los delincuentes", manifestó.

"A esos malos fiscales, a esos malos jueces les decimos: no liberen a los delincuentes que la policía les entrega, necesitamos la calle sin delincuentes, sin extorsionadores, sin asesinos, así vamos a trabajar unidos para conseguir la paz de nuestro querido Perú", agregó.

CASO 'COFRE'

Por otro lado, el congresista Juan Burgos señaló que la Comisión de Fiscalización, grupo que lidera, aún no tiene facultades en el caso 'Cofre'.