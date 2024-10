Dina Boluarte tiene el 4% de aprobaciÃ³n a nivel de SudamÃ©rica

La presidenta Dina Boluarte enfrenta serias dificultades en su gestión en el Palacio de Gobierno. Según la última encuesta, su desaprobación a nivel nacional alcanza un alarmante 92.5%.

Este descontento no solo se limita al Perú; a nive Sudamérica, la jefa de Estado registra una aprobación del 4%, posicionándose en el séptimo lugar entre sus pares en la región.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, lidera las cifras con un 51% de aprobación, seguido por Lula Da Silva de Brasil con un 36%, Javier Milei de Argentina con un 35%, Gustavo Petro de Colombia con un 34%, Gabriel Boric de Chile con un 19%, y Luis Arce de Bolivia con un 7%.

CRITICAS A FISCALES Y JUECES

La presidenta continúa generando controversia con sus declaraciones dirigidas a funcionarios de otros poderes del Estado. Recientemente, se refirió de manera indirecta a jueces y fiscales en relación con la liberación de delincuentes, afirmando:

"Al Ministerio Público, no suelten a los ladrones que la policía entrega, no los liberen, señores del Poder Judicial. A esos malos jueces y fiscales parece que no se están poniendo la camiseta del Perú, sino la de los delincuentes", subrayó.