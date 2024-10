Elmer Schialer sobre marchas anunciadas durante la APEC: "Bienvenidas sean"

El canciller de Perú, Elmer Schialer, se pronunció en relación a las manifestaciones que están programadas a nivel nacional durante los días 13, 14 y 15 de noviembre, coincidiendo con la cumbre APEC 2024 que se llevará a cabo en Lima.

Shialer destacó que la protesta pacífica es un derecho constitucional, y aseguró que, si las marchas son pacíficas, "bienvenidas sean". Sin embargo, advirtió que estas movilizaciones podrían dar una "falsa imagen" del país ante la comunidad internacional.

En sus declaraciones, el canciller enfatizó que, a pesar de las críticas sobre la falta de un plan gubernamental, existe una estrategia en marcha para abordar la creciente ola de inseguridad que afecta a los ciudadanos.

“Se dice que no hay un plan, pues es completamente falso. Hay un plan que se puede publicar o hacer de conocimiento público, pero yo espero que no, porque lo que no queremos es alertar a las personas del mal vivir”, expresó Shialer.

SOBRE LAS PROTESTAS

Las protestas, que involucran al sector transporte y otros gremios, se originan a raíz de los altos índices de criminalidad que han generado preocupación en la población. Los manifestantes exigen respuestas del gobierno de Dina Boluarte ante la creciente inseguridad que afecta la vida cotidiana de los peruanos.