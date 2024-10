Dina Boluarte: Algunos nos ponen fecha de caducidad, pero mi gobierno está firme y fuerte

Este mediodía, durante la ceremonia de presentación de un avión ambulancia Beechcraft King Air 360C, la mandataria Dina Boluarte respondió categóricamente a sus opositores políticos, subrayando que su gobierno está "firme y fuerte" para seguir liderando el cambio que el país necesita.

“Esta presidenta no se rinde, nuestro gobierno tampoco. Continuamos fuertes firmes y unidos, así no les guste a algunos que, incluso, se atreven a ponernos fecha de caducidad. Creo que es al revés, la fecha de caducidad, políticamente hablando, son de ellos que ya no tiene presencia política”, dijo.

FINALIZACIÓN DE SU MANDATO

Como se recuerda, el domingo último el prófugo de la justicia Vladimir Cerrón, mediante una entrevista escrita con el programa Cuarto Poder, tuvo calificativos duros contra la presidenta de la República y hasta le puso fecha a la finalización de su mandato, indicó que este termina el 2025.

"Dina Boluarte es la expresión material y espiritual de la traición, del oportunismo, del egocentrismo y, a la vez, de una mezcla de soberbia con mediocridad. No encuentro ningún valor en su persona (…) Su salida está prevista entre abril y julio del próximo año", manifestó Cerrón Rojas.