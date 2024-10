Alberto Otárola respalda propuesta de Keiko Fujimori para candidatura de consenso el 2026

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se pronunció tras la reciente entrevista de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, donde habló de la posibilidad de postular por cuarta vez a la Presidencia de la República.

A través de su cuenta en la plataforma X (antes Twitter), el expremier respaldó la propuesta de la lideresa fujimorista, quien indicó que para el año 2026 se debería formar alianzas para consolidar una candidatura de consenso.

"Coincido plenamente. Ante diáspora partidaria urge que bloque democrático, desde el centro a la centro derecha, tenga candidato único. Próximo gobierno debe ser de mayorías y alianzas, y no de precarias minorías", escribió Otárola en respuesta a un tuit de Fujimori Higuchi.

¿POSTULARÁ KEIKO FUJIMORI?

Durante la entrevista, la hija del expresidente Alberto Fujimori confesó que aún no tiene decidido si postulará o no a las elecciones del 2026, no obstante, indicó que, de hacerlo, deberá buscar "mayor respaldo político".