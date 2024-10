Keiko Fujimori no le cierra las puertas al amor: "Puedo conocer a algún cajamarquino"

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, viajó a la ciudad de Cajamarca, donde participó de una reunión y posterior conferencia con dirigentes del mencionado partido político.

Durante su participación en dichas actividades, la también excandidata presidencial habló de su vida sentimental y señaló que se encuentra bien estando soltera, no obstante, no le cierra las puertas al amor.

“Ahora ya estoy divorciada, he bajado de peso, me siento mucho mejor, por supuesto [...] puedo conocer a algún cajamarquino, por supuesto, pero todavía no", señaló Fujimori.

OFICIALMENTE DIVORCIADA

Cabe precisar que, durante la audiencia del juicio oral por el caso Cócteles, Keiko Fujimori señaló ante el Poder Judicial que ya se encuentra oficialmente divorciada, estado civil que, incluso, ya figura en su DNI.