Juan José Santiváñez: presentan denuncia constitucional contra ministro del Interior

El congresista Elías Varas presentó una denuncia constitucional contra el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, debido a la creciente ola de inseguridad ciudadana que atraviesa el país.

El parlamentario también solicita la inhabilitación de la función pública del titular del Ministerio del Interior por diez años.

“Por eso yo considero que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tendría que ver, en el plazo más inmediato, esta denuncia que he formulado, con una inhabilitación del ministro del Interior durante 10 años, debido a que no cumple la función para la cual, como ministro, se le ha encargado. En tal sentido, espero yo el retiro inmediato de este señor ministro, que realmente no está al nivel del cargo y de la investidura que se le ha dado.", indicó a la prensa.

DETALLES DE LA DENUNCIA

En la denuncia se hace referencia a la posible violación de artículos de la Constitución, relacionados sobre la protección de la vida humana y el desempeño adecuado de los funcionarios públicos.

“El día de ayer a las 7 de la noche he formulado una denuncia constitucional al ministro del Interior, asimismo pidiendo una inhabilitación de la función pública por 10 años, ¿cuáles son las razones?, justamente por no hacer la función, o literalmente, porque ya está establecido en la Constitución de velar por la vida humana, porque hay muertes; asimismo, también la violación a lo que es el artículo 2 y 39 de la función pública y otros como los señalo en la denuncia”, sostuvo.